Auto over de kop in Eindhoven

Buurt-Tonnen Postcodeloterij vallen onder meer in Eindhoven en Olland

1 januari OLLAND - Een van de 25 Buurt-Tonnen die de Postcodeloterij maandag uitreikt is gevallen in Den Dries in Olland, met postcode 5491 ZH. Een andere Buurt-Ton is gevallen in de Engelsbergenstraat in Eindhoven (5616 JB).