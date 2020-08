Auto rijdt lichtmast uit de grond, Anthony Fokkerweg in Eindhoven lang afgesloten

Scooteron­ge­luk bij Best ‘is de schuld van het fietspad’

16:08 DEN BOSCH Een ongeluk op Ekkersweijer in Best anderhalf jaar terug was niet de schuld van scooterrijder Fabio van A., maar van het fietspad. Dat is inmiddels aangepast. Desondanks wil het Openbaar Ministerie toch een (werk-)straf.