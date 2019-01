Auto rijdt tegen lantaarnpaal in Eindhoven en vliegt meteen in brand

Video 103 maar gewoon op Facebook: ‘En ze speelt ook nog gewoon een spelletje Wordfeud tegen ons’

17:26 EINDHOVEN - ,,Mijn zus werd 104 en ik heb haar beloofd dat ik haar in ga halen.” Hinke Klaver-de Vries is aardig op weg want zaterdag vierde ze in verpleeghuis Dommelhoef in Eindhoven haar 103e verjaardag.