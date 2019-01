Auto slaat over de kop in Eindhoven: vrouw door brandweer uit benarde positie bevrijd

Ongelukken op A2 en N2 bij Eindhoven: weg weer vrij en files over

14:50 EINDHOVEN - Op de A2 stond donderdagochtend een file in de richting van Maastricht naar Eindhoven, tussen Weert en Leende. De oorzaak was een ongeluk. Dat melden Rijkswaterstaat en de ANWB. De weg is inmiddels weer vrij.