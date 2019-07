Auto te water bij Kanaaldijk Eindhoven

José Verspaget uit Eindhoven: ‘40 jaar Rock&Roll en nog nooit een petticoat aan gehad’

19 juli EINDHOVEN - Wie José Verspaget zegt, zegt Rock&Roll Meeting. En dat is niet zo gek, want het is al voor het veertigste jaar dat ze dit festival organiseert. Zaterdag staat ze er weer: herkenbaar aan haar rode lipstick, een mok thee in haar hand of met een microfoon op het podium op het Wilhelminaplein in Eindhoven. “Ik heb zelf nog nooit een petticoat aan gehad.”