Auto van invalide Woenselse doelwit vandalisme: ‘Laffe actie’

D66: Vragen bij hogere belasting voor veiligheid

20:00 EINDHOVEN - D66 in de Eindhovense gemeenteraad zet grote vraagtekens bij het voorstel de gemeentelijke belastingen te verhogen om de veiligheid in de stad te verbeteren. De partij wil daarnaast weten of de collegepartijen in Eindhoven achter dat voorstel staan.