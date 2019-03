Auto van invalide Woenselse doelwit vandalisme

Twee weken terug op vrijdagnacht werd de zijspiegel van de aangepaste auto van De Grunt vernield voor haar huis in de Bruggelaan in Woensel. Ook werd haar groenbak omgegooid. Afgelopen weekend was het weer raak in de nacht van vrijdag op zaterdag en hoogstwaarschijnlijk op identieke wijze. Vermoedelijk heeft iemand de spiegel aan de stoepzijde er met grof geweld afgetrapt.