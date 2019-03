Auto van verdachte schietpartij Utrecht stond om de hoek dus Henk uit Eindhoven moest van het dak af: ‘Ik voelde me even een schietschijf’

EINDHOVEN - Het nieuws over de schietpartij in Utrecht had dakdekker Henk Takkenberg een kwartier eerder wel gehoord maar de Eindhovenaar schrok toch nog toen hij door de politie gesommeerd werd van het dak te komen.

Takkenberg was met een collega aan het werk op een dak in de Kershoflaan in Utrecht. Een straat haaks op de Tichelaarslaan waar de rode Renault Clio stond die vermoedelijk door de schutters als vluchtauto is gebruikt. ,,Opeens hoor ik iemand roepen: ‘Kom naar beneden, kom naar beneden’. Eenmaal beneden begreep ik dat ze ons alleen even wilden spreken maar ik voelde me wel even een schietschijf”, vertelt Takkenberg.

De Eindhovenaar vertelt dat de omgeving al snel blauw stond van de politie. ,,In de Tichelaarslaan een hele rij politiebusjes. Agenten met bivakmutsen en mitrailleurs. Het was net een film. Boven ons cirkelde drie politiehelikopters. Ze vroegen of we iets gezien hadden. Vermoedelijk heeft de bestuurder van de Clio geprobeerd door de Kershoflaan te rijden maar daar stond onze hoogwerker in de weg.”