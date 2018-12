Auto vat spontaan vlam en brandt uit bij Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven

Avant-Gar­de in Philips Stadion Eindhoven: verliezen ster voelt als ‘mes in je rug’

9:13 EINDHOVEN - Met lood in de schoenen ging Johan van Groeninge (61) dinsdag naar zijn werk. In 2018 heeft zijn restaurant in het Philips Stadion nog een Michelinster, komend jaar niet meer. Die is hem maandag bij de presentatie van de nieuwe toonaangevende culinaire gids afgenomen. Geschrapt, koel en zakelijk. Totaal onverwacht en zonder toelichting. Zo gaat dat bij Michelin. Het is, om het plat samen te vatten, ‘klotenieuws’. ,,Het juiste woord”, vindt Johan's vrouw Lilian (61).