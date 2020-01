Auto vermoedelijk twee keer in één nacht in brand gestoken in Eindhoven

Eindho­venaar uit Ik Vertrek: ‘We doen er alles aan om te kunnen blijven’

1 januari NOVA OLESNA/EINDHOVEN - ‘Dan bouwen we toch gewoon een lasergamebaan?’, dachten Marjon Carlier en Vincent Schuurman uit Eindhoven, nadat plannen voor een camping, chalets en een bed and breakfast in Tsjechië (tijdelijk) sneuvelden. Alles om in Nová Olešná te blijven.