Auto vliegt in brand op A2 bij Eindhoven

Thomas Morgan van Differ in Eindhoven krijgt Vi­di-beurs voor onderzoek kernfusie

11:09 EINDHOVEN - Natuurkundige Thomas Morgan van onderzoeksinstituut Differ in Eindhoven krijgt een van de Vidi-beurzen voor onderzoek naar vloeibaar metaal als beschermlaag voor de wand van een fusie-energiecentrale. Vloeibaar metaal is een veelbelovend idee voor zo’n kunstmatige zon, omdat het zichzelf kan repareren en beschermen tegen de extreme condities in fusiereactoren. De levensduur van de reactorwand, waarnaar in Eindhoven onderzoek wordt gedaan, is een van de grootste uitdagingen in het internationale onderzoek aan fusie-energie.