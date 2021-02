Auto vliegt spontaan in brand in Eindhoven

UPDATE Weer twee nieuwe duurzame projecten uitverko­ren in Bosrijk, Eindhoven

3 februari EINDHOVEN - The New Mess, genoemd naar het voormalige officiershotel en eetzaal van vliegbasis Welschap, en OAK, naar de houten bouwwijze. Dat zijn de nieuwe projecten van Van Wanrooij Projectontwikkeling en Janssen De Jong Projectontwikkeling die gebouwd mogen worden in de buurt Bosrijk in Meerhoven.