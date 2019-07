Auto vliegt spontaan in brand op Kennedylaan in Eindhoven

Oud zusterhuis/Luzac College Heezerweg Eindhoven wordt beschermd wonen

18:00 EINDHOVEN - Na de bouwvak wordt het voormalig zusterhuis aan de Heezerweg in Eindhoven omgebouwd tot woongebouw voor beschermd wonen. In totaal komen er 20 tot 25 jonge bewoners in appartementen en kamers met gedeelde voorzieningen in het pand waar tot vorig jaar het Luzac College zat.