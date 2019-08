Auto vliegt uit de bocht in Eindhoven en raakt boom, valt bijna op fietser

24-jarige man ten onrechte verdacht van wapenbezit op straat in Eindhoven, is vrijgela­ten

16:51 EINDHOVEN - Een 24-jarige man is vrijdagmiddag aan de Cavallilaan in Eindhoven opgepakt op verdenking van wapenbezit. De man had echter geen wapen bij zich en is na verhoor op het bureau vrijgelaten.