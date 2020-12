Auto vliegt uit de bocht op A50 Eindhoven, bestuurster gewond

Restaurant Luytervel­de grijpt coronaslui­ting aan voor grootse verbouwing

6 december ACHT - De eerste echte grote verbouwing van restaurant De Luytervelde in kerkdorp Acht is in volle gang. Het grootste breekwerk, het verwijderen van de open haard is achter de rug. Een droom komt uit voor Karin Smits, eigenaar van restaurant De Luytervelde.