Autobedrijf in Eindhoven nu wel in vlammen op: ‘Ik denk dat het dezelfde dader is’

EINDHOVEN - Autobedrijf Van Nu! in Acht ging gisteravond alsnog in vlammen op. De politie onderzoekt of er, net als donderdagnacht, weer sprake is van brandstichting.

Voor de tweede keer in een week tijd woedde brand bij het autobedrijf in de Eindhovense wijk Acht. Deze keer werd het pand volledig in de as gelegd. Ook transportbedrijf Van der Palen Logistiek, in hetzelfde gebouw gevestigd, ging in rook op. Dankzij vlot handelen van de brandweer werd het aanpalende woonhuis, van de eigenaar van het bedrijfspand, wel gered.

Afgelopen donderdagnacht waren beide bedrijven nog aan een drama ontsnapt. Toen was een auto in brand gestoken die tegen de gevel stond van de in apk's en onderhoud gespecialiseerde garage. Of er een verband is met dat eerdere incident en of er opnieuw opzet in het spel is geweest, kon de politie gisteren nog niet zeggen.

Volledig scherm Brand in Eindhoven. © Bert Jansen

Dezelfde dader

Ondernemer Ronald van der Palen van het transportbedrijf legde dat verband wel direct. ,,Ik denk dat het dezelfde dader is. Ik zit hier al meer dan vijftien jaar en al die tijd is er niets gebeurd. En nu hebben we twee keer brand in minder dan een week tijd, dat kan geen toeval zijn.”

,,Degene die hier nog geen week geleden brand heeft gesticht, is niet tevreden geweest over het resultaat daarvan en is teruggekomen om het ‘goed’ te doen.” Ronald van der Palen zegt het terwijl hij recht voor zich uit staart naar de vlammenzee die zijn transportbedrijf en autobedrijf Van Nu! verwoesten. Voor hem bestaat er geen twijfel over dat de bedrijven ten prooi zijn gevallen aan brandstichting.

De brand werd gisteravond rond acht uur ontdekt door een voorbijganger, die vervolgens de hulpdiensten alarmeerde. Anderhalf uur later had de brandweer het vuur onder controle. Het naastgelegen woonhuis en een ander bedrijf konden nog worden gespaard.

Van der Palen denkt er het zijne van. Hoewel brandweer en politie niet bevestigen, vermoedt hij zijn ‘buurman’, het autobedrijf, zomaar een doelwit zou kunnen zijn. Vorige week leek de brandstichting immers ook op die onderneming gericht. Van der Palen heeft na die eerste keer nog wel even met zijn medehuurder over het incident gesproken, zegt hij. Tot acties als videocamera's ophangen heeft het niet geleid. ,,We dachten dat het iets eenmaligs was. Ik begrijp ook niet waarom ze bij hem moeten zijn. Hij is ook gewoon een nette jongen die zijn geld probeert te verdienen. Ik geloof niet dat ik of mijn buurman iets hebben gedaan wat dit zou kunnen rechtvaardigen.”