Autobotsing aan Poeijerstraat in Eindhoven, weg tijdelijk afgesloten

25 jaar Architec­tuur­cen­trum: Van lelijk en verguisd naar mooi en bruisend Eindhoven

9:20 EINDHOVEN - De bijna-sloop van de Witte Dame vormde in de jaren 90 de aanleiding voor de start van het Architectuurcentrum Eindhoven (ACE). Al 25 jaar probeert het ACE het publieke debat over architec-tuur en over de stad vorm te geven.