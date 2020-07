Autobrand in Eindhoven: buurtbewoners blussen wagen met tuinslangen

Een buurtbewoner zag vlak voor de brand iemand door de straat lopen. Even later was er een lichtflits en rende de persoon. De auto stond toen al in vuur en vlam.

Pyromaan

Raak in verschillende stadsdelen

Ook in april en mei was het meerdere keren raak in verschillende stadsdelen. Zo werden eind april in de Corellistraat in De Bennekel in één nacht vijf auto’s overgoten met benzine en in brand gestoken. Op 1 mei ging een wagen in vlammen op in de Pinkstraat in Strijp. In hetzelfde stadsdeel werd een auto aangestoken op 3 mei, wederom aan het Hugo de Grootplein.