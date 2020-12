Autobrand in Eindhoven, voertuig vermoedelijk aangestoken

video Corona, feestdagen én winkels eerder dicht: PostNL kan toestroom pakketjes nauwelijks nog aan

5 december SON - Het depot van PostNL in Son kan de toestroom van pakketjes tijdens de feestdagen nauwelijks aan. Toen vorig weekend winkels in de binnenstad van Eindhoven op last van de burgemeester dicht moesten, kreeg PostNL een pak extra bestellingen. Daar was niet op gerekend. Sommige bestellingen bleven staan.