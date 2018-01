Autobrand in Eindhoven

Prestatie van jonge spelers kan Cocu wel bekoren

6:45 PSV had vrijdagnacht lang uitzicht op een zege tegen Fluminense, maar moest in de slotfase van het duel uiteindelijk alsnog een tegengoal dulden. De Brazilianen profiteerden van wanorde in de PSV-defensie, nadat Derrick Luckassen met een blessure iets voor de middenlijn was blijven liggen bij PSV. Hij wordt zaterdag onderzocht en dan wordt bekeken of er een diagnose te stellen is.