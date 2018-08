Autobrand in Vaeshartelt in Eindhoven

Kaart In Reusel-De Mierden kwam de politie dit jaar vaak te laat bij spoedmel­din­gen

12:42 REUSEL-DE MIERDEN - In de gemeenten Aalburg en Reusel De-Mierden kwam de politie het eerste halfjaar van 2018 van heel Brabant het minst vaak op tijd. Ook landelijk gezien scoren de gemeenten slecht. Het lukte namelijk maar in 54,9% van de gevallen om binnen het kwartier ter plaatse te zijn in Aalburg. In Reusel lukte het maar in 56,6% van de gevallen. Het doel van de politie is om bij 90% van de spoedgevallen binnen het kwartier aanwezig te zijn.