Autobrand op A2 bij Eindhoven, file in richting van Den Bosch

Met operatie-instrument van TU/e kan ook minder ervaren chirurg werken

16:35 EINDHOVEN - Diepbreinstimulatie is een middel dat artsen inzetten om Parkinson-patiënten van het trillen of ongecontroleerd bewegen van ledematen af te helpen. Maar omdat de operatie alleen door ervaren chirurgen kan worden gedaan is de wachtlijst lang.