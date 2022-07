Autobranden teisteren Zuidoost-Brabant: in juni zeker 28 auto's verwoest

In onderstaand kaartje zie je alle twaalf plekken waar in juni autobranden waren. Het was vooral raak in Helmond en Eindhoven. Ook zie je hoeveel voertuigen er per brand verloren gingen. Je kunt op de locatie klikken voor meer informatie en doorklikken naar onze artikelen.

In vrijwel alle gevallen gaat het om branden die tussen 02.00 en 04.00 uur ‘s nachts uitbraken. Autobranden ontstaan zelden spontaan. Maar of alle branden het werk zijn van brandstichters, is nog niet duidelijk. In veel gevallen is het waarschijnlijk wel het geval. Zo werd in Eindhoven een jerrycan gevonden op de plek van de autobranden.