Automerken delen data voor veiliger verkeer

Boekenslot op Kastelen­plein in Eindhoven: Bewoners hebben behoefte aan bieb in de wijk

10:32 EINDHOVEN - De wijkfilialen van de bibliotheek moeten in ere worden hersteld. Dat vinden veel inwoners van de wijken, zo blijkt uit een rondgang van een campagneteam van de Bibliotheek Eindhoven in de stad. In de tussentijd bloeien verschillende bewonersbibliotheken. Zoals 't Boekenslot op het Kastelenplein.