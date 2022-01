Automobilist (23) rijdt 73 kilometer te hard in Eindhoven, moet rijbewijs inleveren

Johan Bakayoko is weer de grote man bij Jong PSV, dat ook Excelsior oprolt

Jong PSV verkeert momenteel in blakende vorm en al weken op rij is de uitblinker dezelfde man: Johan Bakayoko. Vrijdagavond kreeg de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie een jas in Eindhoven. Excelsior moest met 3-0 buigen voor het team van Ruud van Nistelrooy, dat in de eerste helft al had moeten scoren en de nodige kansen onbenut liet. Alleen vlak voor rust had Excelsior een periode waarin het wat sterker was.

21 januari