Automobilist belandt ondersteboven in sloot bij afrit Eindhoven Airport, had mogelijk gedronken

Hond gestolen als baasje boodschap­pen doet in Eindhoven: ‘Wie mij kent weet dat Nacho mijn alles is’

EINDHOVEN - Een bezoekje aan de supermarkt kreeg voor Imre (31) uit Eindhoven onlangs een zeer vervelend staartje. Voor een vlugge boodschap ging ze naar de Jumbo aan de Boschdijk. Haar hond Nacho liet ze even achter bij de ingang. Toen ze terugkwam was het beestje gestolen. Een oplettende agent wist het olijke duo diep in de nacht te herenigen.