Automobilist raast met 213 kilometer per uur over A67, rijbewijs kwijt

Een 34-jarige Poolse bestuurder reed met 189 kilometer per uur over de A67, waar een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur geldt. Toen de politie de man aanhield, flitste een 28-jarige bestuurder uit Venray in zijn auto voorbij. Hij had het gaspedaal nog verder ingetrapt dan zijn Poolse weggenoot: de Venraynaar reed 213 kilometer per uur.