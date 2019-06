Automobilist rijdt door na aanrijding met fietsster op fietspad in Eindhoven

Tiende keer Step in the Arena in Eindhoven: De laagjes in graffiti

10:59 EINDHOVEN - Komend weekeinde veranderen 120 kunstenaars de Berenkuil in een explosie van kleur en vorm. Een van de deelnemers aan het graffiti-festijn Step in the Arena is de Italiaanse artiest Vesod. Hij maakte alvast een blijvende schildering bij Strijp S.