Automobilist rijdt onder invloed van cannabis door Eindhoven, auto in beslag genomen

Hee­ze-Leen­de luidt voorjaar in met vierde editie Heeze Leeft

HEEZE - Het voorjaarsevenement Heeze Leeft is dit jaar op zondag 2 april. Van 12.00 tot 18.00 uur in de gemeentehuistuin en op het gemeentehuisplein in Heeze aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze.