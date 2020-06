Automobilist rijdt scooterrijdster omver in Eindhoven, stopt niet om slachtoffer te helpen

Woen­sel-West krijgt dit jaar wél een Kinderva­kan­tie­week

15:56 EINDHOVEN - De Kindervakantieweek in Woensel-West gaat toch door deze zomer. Samen met de gemeente bekijkt de organisatie momenteel over hoe de vakantieweek in augustus eruit gaat zien. Vorige week werd hiervoor ook een speciaal coronaprotocol voor zomerkampen bij het Ministerie aangeboden.