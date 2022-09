Automobilist slipt en belandt in berm door glad asfalt van A50 bij Son

Honden brengen wijkgeno­ten in Vaartbroek dichter bij elkaar; ‘Oren heeft Luna wel, maar luisteren doet ze niet’

EINDHOVEN - Een buitje deert een hondenbezitter normaalgesproken niet. De hond moet toch uitgelaten worden. Maar zaterdagmiddag is het letterlijk en figuurlijk hondenweer tijdens het sociaal project Community Dog in de wijk Vaartbroek in Eindhoven. Een trainingsprogramma voor honden en hun bezitters met als doel verbinding in de wijk.

