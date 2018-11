Automobilist verliest macht over het stuur in Eindhoven

Populaire restaurant­ke­ten Dadawan opent pas volgend jaar deuren in de Heuvel in Eindhoven

7 november EINDHOVEN - Niet dit najaar, maar pas in 2019 opent restaurantketen Dadawan een vestiging in Eindhoven. Dat meldt het restaurant woensdagmiddag op Facebook. Dadawan komt te zitten in winkelcentrum De Heuvel.