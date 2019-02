Automobilist vrijgesproken van dood door schuld bij ongeval Wal-Bilderdijklaan Eindhoven

EINDHOVEN - De 42-jarige man uit Eindhoven die vorig jaar een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte op de kruising Wal-Bilderdijklaan, is vrijgesproken van dood door schuld. Guido B. moet wel een boete van 1200 euro betalen omdat hij volgens de rechter geen voorrang verleende. Zelf vindt de Eindhovenaar dat hij geen straf had moeten krijgen.

De Eindhovenaar wilde in januari 2018 met zijn auto de kruising in Eindhoven oprijden en verleende daarbij geen voorrang aan een fietser. De vrouw, de 58-jarige Ellen Wokke, raakte zwaargewond en overleed een week later aan haar verwondingen. De kruising bij het Van Abbemuseum krijgt nu weer stoplichten omdat de gemeente Eindhoven ook inzag dat situatie onoverzichtelijk en onveilig is.

Niet te hard gereden

Eindhovenaar B. was op de fatale dag al een tijdje niet meer op de Wal geweest en kende de nieuwe situatie niet die daar in 2017 was ontstaan. De stoplichten waren verdwenen en fietsers op het fietspad over de Bilderdijklaan hadden voortaan voorrang. B. wist dat niet, remde af toen hij de kruising naderde en zag uit zijn ooghoek ‘iets aan komen flitsen’. Voordat hij het wist kwam de vrouw met haar hoofd tegen de voorruit van zijn auto.

Volledig scherm kruising Bilderdijklaan Eindhoven krijgt verkeerslichten © FotoMeulenhof

De man geeft dus toe dat hij geen voorrang verleende, maar hij verklaarde wel ‘alles te hebben gedaan’ wat in zijn macht lag om een ongeval te voorkomen. Hij zou niet te hard hebben gereden, remde bij het naderen van de kruising, was naar eigen zeggen alert en probeerde zijn verkeersgedrag zo veel mogelijk aan te passen.

Uit de bewijzen blijkt echter dat de Eindhovenaar een verkeersfout maakte. Volgens de rechter verzuimde hij om voorrang te verlenen aan de fietser. Hij maakte verder geen andere verkeersovertredingen. Uit politieonderzoek bleek dat de man op het moment van de botsing niet harder reed dan vijftig kilometer per uur, de maximumsnelheid op die weg.

Eerder veroordeeld

De Eindhovenaar is geen onbekende van de politie. Hij is eerder veroordeeld voor rijden onder invloed en voor een aanzienlijke snelheidsovertreding. De rechter houdt er in de straf wel rekening mee dat de man oprecht berouw heeft getoond. Ook vond er mediation plaats tussen de man en de zoon van het slachtoffer.

Volledig scherm De kruising Wal-Bilderdijklaan in Eindhoven. Na het dodelijk ongeval van een jaar geleden schilderden bekenden van het slachtoffer een silhouet op de weg. © Bert Jansen

De gemeente Eindhoven plaatst een dezer weken opnieuw stoplichten op de kruising, nadat er vorig jaar nog enkele andere ongelukken gebeurden. Wat de nabestaanden van Ellen Wokke betreft, had B. niet vervolgd hoeven te worden.