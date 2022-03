Automobilist zwaar onder invloed aangehouden na achtervolging door Eindhoven, heeft groot mes op zak

De man zat met zijn schoonvader te wachten in een auto op een parkeerplaats, terwijl zijn vrouw boodschappen deed in een supermarkt aan de Woenselse Markt, zo schrijft wijkagent Jens op Instagram. Hij ziet hoe ongeduldig de man in de auto zit en opeens het gaspedaal intrapt en wegscheurt.

‘Volledig van de wereld’

Als ze hem fouilleren vinden de agenten een groot mes, dat hij bij zich draagt in zijn broeksband. Doordat de bestuurder een flink aantal boetes heeft openstaan en zonder rijbewijs reed, wordt de auto in beslag genomen. Later blijkt dat het voertuig op naam van zijn vrouw staat, die hij heeft achtergelaten in de supermarkt. Dat brengt hem volgens de wijkagent in een nog lastiger situatie: ‘Ga haar dat maar eens uitleggen’, besluit hij in zijn post op het platform.