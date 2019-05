Automobiliste door het lint na verkeersruzie in Eindhoven: ‘Flessen vlogen al rijdende door de lucht’

Uitstroom bijstand Eindhoven loopt vast ondanks groei economie

9:01 EINDHOVEN - De daling van het aantal Eindhovenaren in de bijstand lijkt te stagneren. In de eerste drie maanden van 2019 was de afname van het aantal bijstandsgerechtigden veel lager dan vorig jaar, ondanks de economische groei in Zuidoost-Brabant.