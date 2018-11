Automobilisten gevraagd naar ervaringen op A50 Veghel-Eindhoven

Blog Stigmama: Studiekeu­ze

14:55 Een paar weken geleden kreeg Oudste zijn "loopbaandossier" van school mee naar huis. Hierin had hij, op zijn manier, een diepgaande analyse gemaakt van wat hij later wilde gaan doen. En later was dan heel concreet gemaakt als in de vervolgopleiding na zijn middelbare school.