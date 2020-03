Automobilisten negeren rode kruizen en afsluiting met voertuig bij ongeluk op de A50

Gevonden lichaam in kanaal Eindhoven blijkt een man te zijn, onderzoek aan Kanaaldijk-Zuid afgerond

6:59 EINDHOVEN - Het lichaam dat dinsdag in het kanaal in Eindhoven werd gevonden, is van een nog onbekende man. Het onderzoek aan beide kanten van het kanaal is afgerond. De wegen zijn weer vrijgegeven voor verkeer.