Autoreus Driessen doet ‘Japanners’ de deur uit; nieuw centrum voor stekkerauto's

Boodschap­pen­tas van voedsel­bank steeds lichter, toestroom van producten droogt op

8:48 EINDHOVEN - Vijftien tot maximaal twintig artikelen. Meer zit er tegenwoordig niet meer in het voedselpakket dat klanten van de Eindhovense Voedselbank krijgen. Voorheen waren dit er 25 en we zitten tegen de ondergrens van wat we acceptabel vinden, stelt voorzitter Rob Baken. Ook bij andere voedselbanken in de regio verschraalt het aanbod.