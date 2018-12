‘Avant Garde’ in Philips Stadion raakt ster kwijt: ‘Dit komt onverwacht’

Wel goed nieuws voor De Karpendonkse Hoeve in Helmond: ondanks een noodzakelijke chefswissel blijft de Michelinster behouden. Na vier decennia gaf Peter Koehn begin dit jaar het een stokje over aan Rob van der Veeken. En hij heeft de ster voor het Eindhovense restaurant op eigen kracht weten te behouden. ,,Het was echt spannend voor ons”, zegt een trotse eigenaresse Ingrid van Eeghem.

Ook Wollerich in Sint-Oedenrode en Zarzo en Wiesen in Eindhoven hielden hun ster. De Lindehof in Nuenen, Tribeca in Heeze en de Treeswijkhoeve in Waalre hielden twee sterren. Nico en Sonja Boreas kregen gisteren twee sterren voor hun kleinere restaurant Sabero in Roermond. Ze hadden weliswaar eerder met Boreas in Heeze een restaurant met twee sterren maar direct weer twee sterren had het echtpaar uit Heeze niet verwacht.