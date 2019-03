Avond gemeenteraad Eindhoven over Evoluon met Philips en nieuwe eigenaren

EINDHOVEN - Philips en de nieuwe eigenaren van het Evoluon komen dinsdag 26 maart op initiatief van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Eindhoven uitleg geven over de verkoop van en de plannen voor de vliegende schotel.

In aanloop daarvan hebben de kopers en ontwikkelaars Lee Foolen, Marc Reijs en Geert Hurks hun plannen nogmaals toegelicht in een brief aan de gemeenteraad uiteengezet. 7 miljoen euro investeren ze in de renovatie van het rijksmonument aan de Noord-Brabantlaan in Eindhoven. Bovendien stellen ze het iconische gebouw 120 dagen per jaar kostenloos ter beschikking aan de Evoluon Foundation die er een programma gaat organiseren, zo schrijven de drie.

Rendement

Om dat ook voor de langere termijn te kunnen betalen, moet er wel rendement behaald worden op de aankoop van het Evoluon en het park. Daarvoor is een bebouwing nodig. Hoe die eruit gaat zien, hangt sterk af van een cultuurhistorisch onderzoek dat Foolen & Reijs en Hurks Bouw en Vastgoed laten doen. Daarbij wordt onderzocht 'hoe de relatie van het Evoluon met zijn omgeving ooit bedoeld was’. Zo moet blijken wat er mogelijk is aan bebouwing in het park. Met de uitkomsten in de hand en na overleg met betrokken partijen, kan dan de uiteindelijke ruimtelijke visie geschreven worden. Die wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Volledig scherm Een eerste ontwerp van het plan voor het Evoluon in Eindhoven van Hurks/Foolen & Reijs. © Buro Lubbers/Hurks/Foolen & Reijs

Aanleiding voor de brief is een bijeenkomst voor de gemeenteraad die op verzoek van de PvdA-fractie is georganiseerd. Dinsdag 26 maart geeft Philips een uiteenzetting over het verkoopproces en de nieuwe eigenaar over de plannen. Ambtenaren van de gemeente Eindhoven lichten vervolgens het proces dat moet leiden tot een bestemmingsplanwijziging toe.

De PvdA en D66 stelden in januari kritische vragen over de plannen van de nieuwe eigenaren om rondom het park panden te bouwen voor horeca, een hotel, kortverblijf-appartementen en kantoren. Zij vrezen met onder anderen de opstellers van een petitie dat het Evoluon achter een muur van nieuwbouw verdwijnt. Wethouder Yasin Torunoglu heeft daar ook al zeer kritisch op gereageerd: een plan van die aard zou weinig kans op succes hebben.

Volledig scherm Geert Hurks, Hans de Jong (President Philips Nederland) en Lee Foolen (vlnr) bij het Evoluon. © Bram Saeys

Lee Foolen heeft altijd gezegd zeker oog te hebben voor de zichtbaarheid van het Evoluon; hij heeft zelf ook de petitie getekend. Ook zei hij dat in noodgevallen het plan zonder nieuwbouw kan. Maar dan kan niet het ambitieuze programma gerealiseerd worden en zal de Evoluon Foundation minder ruimte krijgen. In het plan is opgenomen dat de stichting 250.000 euro startkapitaal en 120 dagen gratis de beschikking krijgt over het Evoluon, het auditorium, het dienstengebouw en het park.

Ontoegankelijk

Dat park moet dan wel een fikse opknapbeurt krijgen, menen Foolen & Reijs en Hurks. Het is nu ontoegankelijk, want omgeven door doorgaande wegen die moeilijk over te steken zijn. Bovendien is het weinig inspirerend. Een nieuwe ecologisch ontwerp én de bebouwing moeten daar verandering in brengen. Met een soort geluidswal van bebouwing wordt het oase die minder last heeft van verkeersgeluiden.