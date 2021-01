Avondklok voelt als verlies van controle; ‘en het was misschien niet nodig geweest’

Controle kwijtraken is de belangrijkste psychologische consequentie van zo’n avondklok, stelt gedragspsycholoog Frenk van Harreveld, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij neemt geen blad voor de mond: de overheid is laks geweest met vaccineren, en de mensen houden zich niet genoeg aan de regels. Zo zit dat volgens hem. ,,Als we ons allemaal zo goed aan de regels gehouden hadden, was dit niet nodig geweest.” Veel mensen zien een avondklok als een soort straf, weet Van Harreveld. ,,Misschien ben ik wel hardvochtig hoor, maar ik denk dat als die avondklok zo’n impact heeft op jou, dan zie je teveel mensen in de avonduren. We weten allemaal dat het niet de bedoeling is dat we nu een rijk sociaal leven hebben.”