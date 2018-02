Avondwinkel Heezerweg Eindhoven overvallen

Eindhovens Studententeam VIRTUe gaat met duurzame flat strijd aan in Dubai

3:00 EINDHOVEN - En weer gaat een studententeam van de TU/e de internationale strijd aan. Dit keer ontwerpt team VIRTUe het zeer duurzame appartementcomplex LINQ voor de Solar Decathlon, later dit jaar in Dubai. In juni, tijdens de Dutch Technology Week in Eindhoven, krijgt deze regio de primeur.