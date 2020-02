Avondwinkels Eindhoven hebben geen last van late openingstijden supers

EINDHOVEN - Toen de eerste avondwinkel in Eindhoven van start ging, sloten de meeste supermarkten vroeg in de avond. Nu zijn er steeds meer ‘supers’ open tot 22.00 uur. Wat betekent dat voor de avondwinkels?

Alles in de winkel is simpel. De naam Avondwinkel, de openingstijden van 17.00 tot 02.00 uur, zeven dagen per week. Het assortiment, dat naast alcohol, tabak en snoep vooral bestaat uit noodzakelijke zaken die thuis opeens op blijken te zijn.

De formule werkt in Eindhoven al sinds 2006, toen de vader van Burak Karaca Eindhovens eerste avondwinkel opende aan de Kruisstraat. Zes jaar later kwam de winkel aan de Heezerweg erbij als filiaal. Burak (31) leidt nu de twee winkels, samen met zijn zwager en ook vader helpt nog mee.

Kans

,,Onze familie komt uit Rotterdam. Daar werkte vader in een avondwinkel. Met plezier, maar hij wilde graag voor zichzelf beginnen. In Rotterdam zijn er nu wel dertig tot veertig. Eindhoven had er veertien jaar geleden nog geen, dus hij zag hier een kans.’’ Inmiddels zijn er drie: naast de Heezerweg en de Kruisstraat is er nog een op de Grote Berg, van een andere ondernemer.

Een rondgang door de Avondwinkel Heezerweg langs de kauwgom, Mars en Snickers. De koelkasten met glazen deuren tonen flessen met exotische etiketten die zoete alcoholische dranken doen vermoeden. Verderop rekken met wijnen en bier in flesjes en blikjes. IJsjes in de vriezer, net als de pizza’s. Chips in het rek net als als maandverband, tandpasta, scheermesjes en haargel. Achter de toonbank tenslotte een bult sigaretten en zowaar een nostalgische gele doos bolknaks van Hofnar.

Superstorm

De Avondwinkel doorstaat de ‘superstorm’ die momenteel woedt met almaar uitdijende openingstijden van de diverse grootgrutters. Burak Karaca zegt er niet veel last van te hebben. ,,We zaten hier in Stratum tussen drie Albert Heijns en een paar jaar terug is er hier in de straat een vierde bij gekomen. Het maakt ons niet veel uit. Wij hebben een ander publiek. Geen koopjesjagers, want onze spullen zijn doorgaans iets duurder. Onze klanten gaan voor het gemak, ze hebben geen zin om in de rij voor de kassa te staan. En ze gaan ook niet met een volle winkelwagen naar buiten. Ze komen voor lekkere dingen of spullen die ze vergeten zijn, maar nu wel nodig hebben.’’

Net als zijn vader heeft Burak plezier in het ondernemen, ondanks dat het soms ten koste gaat van zijn sociale leven. ,,We doen het voor ons zelf, er is geen baas die ons zegt wat we moeten doen. En gelukkig hebben we nu ook personeel.’’

Acht jaar geleden leed de winkelstrip Boulevard Zuid aan de Heezerweg een zieltogend bestaan. De komst van twee grote supermarkten en een renovatie brachten meer reuring. Ook dat heeft geen invloed op Karaca’s omzet, laat hij weten. ,,Het ziet er nu beter uit, maar onze klanten kwamen toch wel.’’