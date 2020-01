Avontuurlijk duo (7 en 11) thuisgebracht door politie na uitstapje naar McDonalds in Eindhoven

Eindho­venaar (23) opende kindergra­ven in Veldhoven, lichaam van baby zoek

13:12 DEN BOSCH - De 23-jarige Eindhovenaar die verdacht wordt van diefstal van urnen, heeft vorig jaar in Veldhoven twee kindergraven geopend. De resten van een te vroeg geboren baby zijn verdwenen. Bij een tweede graf kwam hij niet tot de kist. De man is in 2017 ook al veroordeeld voor ‘satanistische feiten’.