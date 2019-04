Ayahuasca-sessies schieten als paddenstoelen uit de grond: ‘Het is zó gevaarlijk, maar booming business geworden’

videoEERSEL - De villa in Eersel waar de politie woensdagavond binnenviel na de dood van een man, werd meerdere keren per maand gebruikt als spiritueel centrum. Mensen van over de hele wereld volgden er sessies waarbij het brouwsel ayahuasca wordt gebruikt. Het middel is in korte tijd razendpopulair geworden, tot grote zorg van professionals. ,,Als je op Facebook kijkt, lijkt het of iedereen ayahuasca brouwt.‘’