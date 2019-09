Azeez vluchtte van Irak naar Eindhoven maar is hier niet vrij in zijn hoofd

Klooster­com­plex Eindhoven en Middeleeuw­se koeienstal Best te kijk op open monumenten­dag

12:29 Best - Zondagochtend staan rond tien uur al de eerste bezoekers binnen bij de oudste boerderij van West-Europa, de Armenhoef. Het rijksmonument aan de Oirschotseweg 117 in Best is een van de bijzondere gebouwen die dit weekend meedoen aan de open monumentendag.