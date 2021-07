Baan ligt voor het oprapen in techniek

Even trokken bedrijven vorig jaar aan de noodrem: wat zou de coronacrisis hen gaan brengen? De waslijst met vacatures ging her en der dan ook even de ijskast in. Maar van terughoudendheid is bij de regionale hightechsector inmiddels weinig meer te merken. In de techniek is de vraag naar personeel in een jaar tijd met bijna veertig procent gestegen.