Baanbrekend concert van Metropole Orkest en Basement Jaxx in Eindhoven op internet

De uitvoering op 4 februari 2011 in Muziekgebouw Eindhoven was een wereldpremière. Speciaal voor deze samenwerking maakten dirigent Jules Buckley en Basement Jaxx-lid Felix Buxton arrangementen bij tracks van het Engelse duo. Ook werden nieuwe composities gebracht door het orkest, een koor en gastvocalisten. Later dat jaar verscheen een gezamenlijk album van het MO en Basement Jaxx.

,,Ons werk herbergt allerlei genres, zoals swing, latin, muziek uit de Balkan en Mozart-achtige invloeden. Tijdens dit concert manoeuvreren we tussen deze gebieden”, vertelde Buxton destijds in een interview met her ED. ,,Als popmuzikanten een orkestrale versie van een liedje maken, klinkt dat vaak als een zwakke interpretatie van het origineel. Ik ben me daar bewust van; we wilden geen duffe versies van onze songs brengen. We zijn zorgvuldig geweest: er mag geen Eurovisie Songfestival-sfeer ontstaan, waarin een orkest met een drummer en een funky bassist speelt. Dat kan afschuwelijk klinken. Jules Buckley kent ons werk goed en ik ben zelf een fan van klassieke muziek. Ik denk dat onze stijlen zullen samenkomen.”

Muziek delen met de wereld

Buxton en Simon Ratcliffe begonnen in 1994 met hun project Basement Jaxx en braken in 1999 door met het album ‘Remedy’. De meest recente plaat ‘Junto’ verscheen alweer zes jaar geleden.

Vanwege de corona-maatregelen van het kabinet mag het Metropole Orkest momenteel niet optreden en repeteren. ,,Het zit in het DNA van het MO om niet te stoppen en door te gaan met het maken van muziek, ook in moeilijkere tijden”, stelt het orkest in een verklaring op zijn website. ,,Nu we in verband met de getroffen maatregelen rondom het corona-virus niet als orkest samen kunnen komen en spelen zoeken we naar manieren om onze muziek te blijven delen met de wereld. Deze streams zijn daar de perfecte manier voor.”