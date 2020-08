Baas failliete ontharingskliniek Just Wellness zit vast: ruim miljoen euro achterover gedrukt

Milieustra­ten Eindhoven, Geldrop en Valkens­waard vanwege hitte vanaf maandag alleen 's morgens open

10:44 EINDHOVEN - De milieustraten in Eindhoven, Geldrop en Valkenswaard zijn vanaf maandag alleen open van 9.00 tot 13.00 uur vanwege de hitte. Het is volgens directeur Frans van Strijp niet verantwoord om medewerkers op de betonvlaktes te laten werken nu de temperaturen oplopen tot 35 graden of meer.