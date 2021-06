Baas van Nuenens ‘overslagpunt voor drugschemicaliën’ weet van niks maar hoort eis van drie jaar cel

Lichtchip heeft de toekomst; Eindhoven mikt op miljarden met nieuw fotonica­cen­trum

10:00 EINDHOVEN - Chips die data versturen via licht in plaats van elektriciteit. Dat is geïntegreerde fotonica, een technologie die een miljardenindustrie belooft te worden. Een nieuw Nederlands fotonicacentrum wil zorgen dat die miljarden uiteindelijk deels hier in de regio blijven kleven.